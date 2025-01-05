Hadi Özışık, Tansu Çiller ile ilgili anılarını anlattı

Hadi Özışık, Ekran Haber kanalında Tansu Çiller’le ilgili anılarını paylaştı. Çiller’in Doğru Yol Partisi’ne katılım süreci ve Süleyman Demirel’e rağmen genel başkan seçilmesiyle ilgili perde arkası detayları anlatan Özışık, Çiller’e başbakanlık öngörüsünde bulunduğunu söyledi.

Ekran Haber kanalında açıklamalarda bulunan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Tansu Çiller’le ilgili anılarını paylaştı. Özışık, Çiller’le ilk tanışmasını, Yeniköy’deki yalıda yaşananları ve Çiller’in Doğru Yol Partisi’ne katılım sürecindeki çarpıcı detayları anlattı.

Özışık, Çiller’in kendisiyle özel bir görüşme talep ettiğini ve bu görüşmede gazetecilik yerine Çiller’in soruları yönelttiğini ifade ederek, "Tansu Hanım'a başbakanlık öngörüsünde bulundum" dedi. Çiller’in Doğru Yol Partisi’ndeki yükseliş sürecini ve Süleyman Demirel’e rağmen genel başkan seçilişini detaylandıran Özışık, bu süreçte yaşanan perde arkası olayları da aktardı.