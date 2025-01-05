Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere uyarı: Hangi görevde olursanız olun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde, parti üyelerine uyarılarda bulunarak, "Vatandaş bir işin yapılmasını istiyorsa, onu başka bir yere havale etme hakkınız yok" dedi ve bu davranışa karşı hakkını helal etmeyeceğini belirtti. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak çok sayıda şikayet aldığını ve bunları partililere duyurması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Yenişehir Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Partisine uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı olun, ister belediye başkanı olun, ister milletvekili olun; size benim vatandaşlarımdan herhangi biri gelip bir işin yapılmasını istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı olarak şikayetler aldığını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazılarına bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ÇOK ŞİKAYETLER ALIYOR"

AK Parti olarak herhangi bir çıkar beklentisiyle siyaset yapmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

Hangi görevde olursanız olun vatandaşımız gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım.