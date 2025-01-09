Bakan Kurum 6 ayda 7. kez Kahramanmaraş’ta: 2024 yılı içinde 200 bin konut rakamını aştık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta düzenlenen yenileme töreninde deprem bölgesinde başlatılan konut projelerinin hedeflerini aştıklarını açıkladı. Kurum, 2024 yılı sonunda 200 bin konut teslimi sözü verdiklerini, ancak bu sayıyı 201 bine çıkararak Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla teslimat yapacaklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören Tarihi Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi’nin Yenileme Töreni’nde konuştu. “Bir önceki buluşmamızda Maraş’ta tarihi bir ihya projesine başlayacağımızın sözünü vermiştik. İşte bugün tören meydanındayız ve sizlere verdiğimiz sözü tutuyoruz” diyen Bakan Kurum, Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı, Tarihi Demirciler Çarşısı ve Onikişubat ilçesindeki Toptancılar Sitesi’nde yenileme çalışmalarının başladığını açıkladı.

“11 ŞEHRİMİZİN TAMAMINI YENİDEN AYAĞA KALDIRIYORUZ”

Deprem bölgesinde hayatı yeniden normale döndürmek için insanüstü bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Ben şunu çok iyi biliyorum. Kalbimizde açılan yaralar hiçbir zaman kapanmayacak, sevdiklerimizin acısı yüreğimizde hep aynı tazelikte duracak.

Ama ben şunu da biliyorum: Biz, geride kalan kardeşlerimizi şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz ve bu emaneti korumak için, hayatı yeniden normale döndürmek için insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. 11 şehrimizin tamamını hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ İLE 201 BİNİNCİ YUVAMIZI TESLİM EDECEĞİZ”

11 ilin her birinin dev şantiye alanlarına dönüştüğüne dikkat çeken Bakan Kurum, “Şunu büyük bir huzurla ifade etmek isterim ki; şu anda deprem bölgesinde yapmamız gereken konutların tamamının inşaatını başlatmış durumdayız” ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, “2024 sonunda 200 bin yuvamız bitecek” sözünü de tuttuklarını söyledi: Bize ‘bu enkazın altında kalacaksınız’, ‘AK Parti ve Cumhur İttifakı bu enkazın altında kalır.

Recep Tayyip Erdoğan bu işi başaramaz’ dediler. Ama hamdolsun biz aziz milletimizle el ele verdik ve o eli sımsıkı tuttuk ve hep birlikte 11 ilimizin inşası için gece gündüz çalıştık. Sizlere 2024 yılı sonunda 200 bin yuvamızı bitirip teslim edeceğimizi söylüyorduk. Çok şükür şu ana kadar bu rakamı da aşma başarısını gösterdik.

İnşallah kısa süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 201 bininci yuvamızın anahtarlarını sahiplerine teslim etmenin haklı mutluluğunu, gururunu yaşayacağız. 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz, yuvasına girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

KAHRAMANMARAŞ’TA 39 BİN 136 EV VE İŞ YERİ TAMAMLANDI

Kahramanmaraş’ta da tüm konut ve iş yerlerinin inşaatlarının başladığını açıklayan Bakan Kurum, kentteki son çalışmalara ilişkin şu verileri paylaştı:

Şehrimizde; çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisini kararlılıkla yürütüyoruz.

Şu ana kadar 39 bin 136 yeni yuva ve iş yerimizi tamamladık. Allah’ın izniyle; 2025 yılı sonuna geldiğimizde; Maraş’ta söz verdiğimiz toplam 74 bin 187 evimizi ve iş yerimizi sizlere teslim edeceğiz. Tabi burada yeni uydu kentimize ayrı bir yer vermek istiyorum.

Sizlere biz söz daha vermiş, Altınova Mahallemizde uydu kentimizi kuracağız demiştik. Şu anda orada da 8 bin 412 konutumuzun inşasına olanca hızımızla devam ediyoruz.

TARİHİ KAPALI ÇARŞI

Tabi şehrimizde yaptığımız konutların yanında, medeniyetimizin 1000 yıllık izlerini taşıyan, tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşılarımızı da ihya ediyoruz.

Bugün Dulkadiroğlu ilçemizde bulunan Kapalı Çarşımızda, 122’si tescilli kültür varlığı olan 140 dükkânımızın restorasyonunu başlatıyoruz. 2 bin 620 metrekarelik alanda yapacağımız bu proje tamamlandığında hem geçmişin ruhunu yaşatacak hem de geleceğe ilham verecek.

TARİHİ DEMİRCİLER ÇARŞISI

Asırlara meydan okuyan geleneksel el sanatlarının merkezi olan Tarihi Demirciler Çarşımızı da unutmuyoruz. Bu çarşımızda da 76 iş yerimizin çalışmalarına başlıyoruz.

Kasaplar Çarşısı’nda da yenileme sürecini başlatacağız.

Bu yıl içinde tamamlayıp Kahramanmaraş’a armağan edeceğiz. Kahramanmaraş’ın köklü tarihini modern bir vizyonla buluşturacak bu iki projemizi de en kısa zamanda bitirip Maraş’ımıza armağan edeceğiz.

TOPTANCILAR SİTESİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Onikişubat Hayrullah Mahallemizdeki 117 dükkanlık Toptancılar Sitemizi de yeniliyoruz. 23 bloktan oluşacak ve zemin+2 kat şeklinde planladığımız bu muhteşem projemizi de ağustos ayı içerisinde tamamlayacağız.

Kahramanmaraş’ta ticaretin kalbinin atacağı sitemizde inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Benim Maraşlı kardeşim sevdiklerini yanına alacak, bu çarşıların, sitelerin içerisinde zamanda yolculuk yapar gibi keyifle gezecek, alışverişini yapacak, esnafımız kazancını arttıracak, iş gücümüz, istihdamımız güçlenecek, daha güçlü bir Kahramanmaraş’a ulaşacağız.

Bu projelerde çalışacak kardeşlerimizin, mimar ve mühendislerimizin şimdiden ellerine, yüreklerine sağlık diyorum. Yüklenici firmalarımızdan da özel bir ricam var. Üç projemizi de söz verdikleri tarihten daha önce teslim etmelerini Maraş halkı adına istiyorum, bekliyorum, rica ediyorum.

“BİR KESİM, YUVALARIN SÜRATLE TESLİM EDİLMESİNDEN RAHATSIZ”

Bakan Kurum, muhalefetin deprem bölgesi ile ilgili açıklamalarını da eleştirdi: Depremzede kardeşlerimizin devletine bu kadar güvendiği yerde; mutlu günler için artık saatleri saydığı bir zaman diliminde; acıyı bölüşmek yerine umutları kırmak için çalışanları, yapılanları takdir etmek yerine güneşi balçıkla sıvamaya çalışanları görüyoruz.

Şurası çok açık; bir kesim, deprem bölgesindeki yuvaların süratle teslim edilmesinden, şehirlerimizin hızla ayağa kalkmasından ciddi manada rahatsız olmaktadır. Şunu bilsinler; siyasette, millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Depremzede kardeşlerimize umutsuzluk vermeye çalışarak hizmetleri, eserleri gölgeleme dönemi artık tamamen kapanmıştır.

Çok açık söylüyorum; Türkiye'nin istikbalinde umutsuzluğa yer olmadığı gibi, umutsuzluk siyasetine de yer yoktur. Deprem bölgesinin geleceğinde karanlığa yer olmadığı gibi, karanlık siyasete de yer yoktur. Biz size diyoruz ki, milleti alakadar etmeyen, milleti üzen boş gündemleri artık terk edin. İnsanımızın hiçbir derdine çare olmayan boş işleri artık bırakın. Gelin deprem bölgesi için el birliği yapalım, gönül birliği yapalım, güç birliği yapalım.

TÜRKİYE YÜZYILI’NIN EN BÜYÜK ŞİARI DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRMAK

Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaların kararlılıkla ve süratle tamamlanacağına vurgu yaparak konuşmasını şöyle tamamladı: Onlar, milletin uzattığı bu eli tutsun tutmasın fark etmez, biz milletimizin yanındayız. Kim hangi hesap içinde olursa olsun fark etmez; biz milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. 6 Şubat sabahı da buradaydık.

Dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da evelallah burada olacağız. Tüm yuvalarımız kurulana, çarşılarımızdaki tüm dükkanlar açılana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız. Bu söz öyle boş bir söz değildir! Bu söz bizim sözümüzdür, bu söz 22 yıldır sözlerini tutanların sözüdür. Bu söz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür. Biz sizi karşılıksız seviyoruz, biz sizi Allah için çok seviyoruz.

Çünkü biz sizin umutla, aşkla, sevdayla kurmuş olduğunuz AK Parti’yiz. Biz şehitlerimizin 15 Temmuz meydanlarında canlarıyla kanlarıyla kurduğu Cumhur İttifakı’yız. Allah ömür verdikçe, son nefesimize kadar da bu millete hizmet edeceğiz! Şu Maraş şahit olsun ki; Türkiye Yüzyılı’nın en büyük şiarı olan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma hedefine ilk günkü aşkla azimle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehirlerimizi eskisinden çok daha güzel yapma ülküsüne hep birlikte erişeceğiz.