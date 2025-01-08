Vedat Milör'den olay yaratacak 'Fenerbahçe' yorumu

Yemek eleştirmeni Vedat Milör, Ekol TV'de Süper Lig şampiyonluk yarışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor" diyerek Galatasaray'ın doğrandığını iddia etti. Milör'ün sözleri sosyal medyada tepki çekerken, özellikle Fenerbahçe taraftarları sert eleştirilerde bulundu.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milör, şampiyonluk yarışına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ekol TV'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Vedat Milör, Candaş Tolga Işık'ın "Süper Lig'de şampiyon kim olur?" sorusuna Fenerbahçe taraftarını kızdıran bir cevap verdi.

Vedat Milör şu ifadeleri kullandı:

"Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor"

"Adını söylemeyeceğim takım inanılmaz kayrılıyor. Galatasaray'ı da doğramaya çalışıyorlar bu sene o yüzden korkuyorum. Şampiyon olacağını umuyorum."

Vedat Milör'ün sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken Fenerbahçe taraftarı, ünlü gurmeye sert tepki gösterdi.