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POLİTİKA

Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Askeri harekat olmasını istemiyorsanız...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te katıldığı programda YPG/PKK tehdidi ve Suriye ile iş birliği konularını değerlendirerek, YPG'nin faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini ve aksi halde askeri harekâtın kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında konu oldu.  Fidan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Programda, YPG/PKK tehdidinin bölgedeki geleceği ve Suriye ile iş birliği konuları ele alındı. Hakan Fidan, YPG'nin faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini ve Suriye yönetiminin bu konuda adım atmasının şart olduğunu vurguladı. Fidan, uluslararası teröristlerin ve YPG'nin üst düzey kadrolarının Suriye'den çekilmesi gerektiğini belirtti. Gereken adımlar atılmadığında ise askeri harekâtın kaçınılmaz olacağını ifade etti.

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