Yasin Yıldız Bağcılar Belediye Başkanlığına seçildi! Abdullah Özdemir'den duygusal paylaşım

Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olmasıyla boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığına, belediye meclisinde yapılan seçimle AK Parti adayı Yasin Yıldız 30 oyla seçildi. Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda Bağcılar'da hayata geçirilen projelerle ilçeye değer kattıklarını belirterek, Yasin Yıldız'a başarılar diledi.

Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığına Yasin Yıldız seçildi.

Bağcılar Belediye Meclisinde, mevut başkan Abdullah Özdemir'in AK Parti İl Başkanlığına aday olmak için görevden ayrılmasının ardından yeni başkanın belirlenmesi için seçim yapıldı.

AK Parti'nin adayı Yasin Yıldız, CHP'nin adayı Dilara İlbaş oldu.

Yasin Yıldız, 30 oy olarak Bağcılar Belediye Başkanı seçildi.

Abdullah Özdemir'den paylaşım

Özdemir, X hesabından yaptığı 'Bu bir veda değil, sadece hep birlikte yeni bir başlangıç...' başlıklı paylaşımında, Bağcılar'da hayata geçirdikleri projelerle ilçeye değer kattıklarını belirterek, yeni görevinde İstanbul geneline hizmet edeceğini ifade etti. Yasin Yıldız'a başarılar dileyen Özdemir, Bağcılar'ın kendisi için bir sevda ve dava olduğunu vurguladı.