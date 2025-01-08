TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı yine kaybetti! Hadi Özışık dava sürecini böyle anlattı!

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın suç duyurusu üzerine yargılanan Hadi Özışık, mahkeme tarafından beraat ettiğini açıkladı. Özışık, dava sürecine ilişkin detayları YouTube’daki canlı yayınında paylaştı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın kanalında katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamış, ardından ise her kesimden büyük tepki görmüştü. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu açıklamayı ve sonrasında yaşanan süreci yorumlamıştı. Özışık'ın bu yorumları sonrası Fincancı dava açmıştı. İlgili dava bugün görüldü. Dava ile ilgili bilgi veren Özışık beraat ettiğini duyurdu.

Hadi Özışık, söz konusu dava ile ilgili yaşanan süreci Youtube'daki canlı yayınında anlattı.