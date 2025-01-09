Serdar Akinan, Özgür Özel'in kırmızı kartını böyle tiye aldı

Gazeteci Serdar Akinan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emekli maaşı zammı nedeniyle kırmızı kart göstermesini eleştirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Özel’in muhalefet tarzını "acınası" olarak nitelendiren Akinan, muhalefetin elindeki malzemeleri doğru kullanamadığını ifade etti.

Gazeteci Serdar Akinan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı emekli maaşlarına yapılan zam nedeniyle kırmızı kart göstererek eleştirmesine yönelik bir paylaşımda bulundu.

Akinan, sosyal medya paylaşımında, Özgür Özel’in muhalefet tarzını eleştirerek, "Bu kadar malzeme varken muhalefeti doğru şekilde yapamıyorlar, durum gerçekten acınası" ifadelerini kullandı.

İşte Serdar Akinan'ın o sözleri

Erdoğan korksun abi. Erdoğan ayağını denk alsın. Müthiş ciddi. Yani bu kırmızı kart, Erdoğan'ın görüp görebileceği en sert muhalefet. Ya bu kadar mı rezil olur ya? Bir insan bu kadar mı kötü muhalefet yapar? Ya o kadar malzeme var ki, biraz kafası çalışan adam bunu alır, böyle evirir, çevirir, çakar. Hakikaten acınacak vaziyettesiniz ya. Yemin ediyorum.