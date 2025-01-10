Şaban Sevinç'ten 'sosyete muhalif' çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kırmızı kart göstermesi, özellikle muhalif kesimden sert tepkiler aldı. Ekol TV'deki "Tartışma Zemini" programında Hadi Özışık, Özel'e üzüldüğünü belirtirken, Şaban Sevinç bu eleştirileri "sosyete muhalifler" diyerek değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki toplu açılış töreni öncesi ‘büyük bir sürprizim olacak’ şeklinde açıklama yapmış, sürpriz olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırmızı kart göstermişti. Özgür Özel'in bu hareketi birçok kişi tarafından tepki ile karşılanırken, en sert tepkiler ise muhalif isimlerden gelmişti.

'Sosyete muhalif' çıkışı

Ekol TV'de yayınlanan ‘Tartışma Zemini’ isimli programda İnternethaberlerin Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Özgür Özel'in kırmızı kartını değerlendirdi. Hadi Özışık'ın ‘Vallahi ben Özgür Özel'e acıdım. Zaten sizin tayfa söylenmesi gereken her şeyi söylemiş.’ ifadelerine karşın Şaban Sevinç, Özgür Özel’e tepki gösterenlerin sosyete muhalif olduğunu söyleyerek ‘Türkiye'de sosyete muhalifler var. CHP'yi dizayn etmek istiyorlar. Tuzu kuru olanlar zaten kim ne yapsa beğenmiyor’ ifadelerini kullandı.