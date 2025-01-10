Fatih Altaylı İmamoğlu'nu aklamak için 'yok artık' dedirtti: Bozuk araba taklidi
Fatih Altaylı, İstanbul trafiğini sabote etmek için yol ortasında bozuk araba taklidi yapıldığını iddia etti.
İstanbul'un trafik yoğunluğunda dünya birincisi olması gündem oldu. Yazar Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aklamak izin akıllara ziyan bir iddiada bulundu.
YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Altaylı, "Hala ısrarlı olduğum sabote etme çabaları ortaya çıkınca yolu tıkamak için yol ortasında bozuk taklidi yapıyor" dedi.