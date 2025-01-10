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POLİTİKA

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. Bahçeli'nin uğurlamaya ceketiyle çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılığı" diyerek epsri yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. 

Çıkışta basın mensuplarının olduğu bölüme dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uğurlamaya ceketiyle çıkan Devlet Bahçeli'yi göstererek espri yaptı.

Kendisinin paltolu olduğunu gösteren Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılığı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarette Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

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