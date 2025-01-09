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Şahan Gökbakar'dan olay gönderme! Özgür Özel'in yerine...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek yerel seçimlere atıfta bulundu ve iktidara "kırmızı kart" gösterdi. Özel'in açıklamaları sosyal medyada yankı uyandırırken, komedyen Şahan Gökbakar "Özgür Özel'in yerine de yabancı hakem koyulmasını talep ediyorum" diyerek esprili bir gönderme yaptı.

Yurt gezilerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son durağı Mersin oldu.

Özel, gün içerisinde yaptığı açıklamalarda saat 15'te büyük bir sürpriz yapacaklarını açıklamıştı.

Mersin'de saat 15:35'te konuşmaya başlayan Özel, sahnede büyük sürprizini duyurdu.

Büyük sürpriz kırmızı kart

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat uygulayan işletmelere boykot çağrısını hatırlatarak 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına dikkat çekti.

Açıklamalarının devamında Özel, vatandaşların 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, iktidara kırmızı kart gösterdi.

Şahan Gökbakar tiye aldı

Özgür Özel'in 'kırmızı kart' açıklaması sonrası birçok kesimden dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Bunlardan birisi de komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökbakar, Özel'e yabancı hakem göndermesi yaptı.

"Yabancı hakem koyulmasını talep ediyorum"

Şahan Gökbakar, X platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel'in yerine de yabancı hakem koyulmasını talep ediyorum.

Ayrıca Gökbakar, paylaşımında Özgür Özel'in kırmızı kart kaldırdığı bir fotoğraf karesine de yer verdi.

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