Sinan Burhan'dan bomba kulis! Ahmet Türk göreve iade mi edilecek?

tv100’de yayımlanan Eşit Ağırlık programına konuk olan gazeteci Sinan Burhan, Dem Partili Ahmet Türk’ün göreve iade edilip edilmeyeceği hakkında bomba kulis bilgisi verdi.

tv100’de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Gazeteci Sinan Burhan, Dem Parti İmralı heyetinin arasında bulunan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında tv100 yayınında bomba kulis bilgisi verdi.

Ahmet Türk göreve iade mi edilecek?

Burhan konuşmasında, “Cumhur İttifakı’nın arka planından aldığımız bilgi şu yönde. Ahmet Türk’ün göreve geri iade edilmesi durumu şu anda gündemde. 4 Mart tarihinde ikinci bir değerlendirme konusu gündeme gelebilir. Bu yönde Ahmet Türk göreve geri gelebilir. Ankara'da konuşulan görüşmeler bu yönde” dedi.