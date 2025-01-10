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Yerli ve milli deyip dert yanan Fatih Erbakan'ın yeniden makam aracı şovu!

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, iktidarı makam araçları üzerinden eleştirmeye başlayınca sosyal medyada partisinin lüks makam araçları gündem oldu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu durumu "Eğer milli ve yerli oluyorsanız, örnek olmalı ve lüks araçlardan kaçınmalısınız" sözleriyle eleştirdi.

Son dönemde CHP ile aynı dili kullanmaya başlayan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan; iktidarı makam araçları üzerinden eleştirmeye başlayınca sosyal medyada kullanıcıları Yeniden Refah Partisi'nin lüks makam araçlarını paylaşmaya başladı.

Yeniden Refah Partisi’nin seçim döneminde eskiye dönüş şeklinde yaptığı makam aracı görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Fakat gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün paylaşımı gerçekleri bir kez daha ortaya serdi.

'Yeniden makam' başlığı ile paylaşımında aslında işlerin öyle olmadığı görüldü. Konuyla ilgili İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki yayınında canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Özışık, Erbakan ve kurmaylarının, iktidar mensuplarının Mercedes ve BMW gibi araçlarla seyahat etmelerini eleştirerek, "Eğer milli ve yerli oluyorsanız, örnek olmalı ve lüks araçlardan kaçınmalısınız" dedi. 

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