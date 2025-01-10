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Makas atarken çarpıp kaçtı Başakşehir'de kaza anı araç kamerasında

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Başakşehir'de otoyolda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücünün kazaya neden olması araç kamerasınca kaydedildi.

TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde Edirne istikametine giden otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerlediği yolda aynı yönde seyreden başka araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bu araç da önce bariyerlere daha sonra başka otomobile vurdu. Makas atarak kazaya sebebiyet veren otomobilin sürücüsü ise hızla yoluna devam etti.
Makas atarak ilerleyen otomobilin neden olduğu kaza, başka aracın kamerasınca kaydedildi.

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