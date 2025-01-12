HÜDA PAR'ın kadınlara bakışı nasıl? Zekeriya Yapıcıoğlu: “Eşim çalışmak isterse önünde bir engel yok”

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu tv100'de, Pazar Siyaseti programında Talat Atilla’nın konuğu oldu. Yapıcıoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Talat Atilla'nın konuğu olduğu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ben bir kadının oğluyum, ben bir kadının eşiyim, ben bir kadının babasıyım, ben bir kadının kayınpederiyim. Ben nasıl bir kadına düşman olabilirim? Ben şimdi kendi anneme, kendi eşime, kendi kızıma, kendi gelinime düşman mıyım?" ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu şunları kaydetti:

"Bize diyorlar ki kadını bunlar eve kapatacaklar. Benim eşim haftanın birkaç günü dışarıda. Çalışmıyor ama nereye gittiğini de sormuyorum. Çalışmaya ihtiyacı yok ama çalışmak isterse de önünde bir engel yok.

Biz diyoruz ki kadın çalışmak zorunda olmamalı. Kadın çalışmak istiyorsa kendi bileceği şey. Bu kadın düşmanlığı mı?"