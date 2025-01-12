BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
POLİTİKA

HÜDA PAR'ın kadınlara bakışı nasıl? Zekeriya Yapıcıoğlu: “Eşim çalışmak isterse önünde bir engel yok”

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu tv100'de, Pazar Siyaseti programında Talat Atilla’nın konuğu oldu. Yapıcıoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Talat Atilla'nın konuğu olduğu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

"Ben bir kadının oğluyum, ben bir kadının eşiyim, ben bir kadının babasıyım, ben bir kadının kayınpederiyim. Ben nasıl bir kadına düşman olabilirim? Ben şimdi kendi anneme, kendi eşime, kendi kızıma, kendi gelinime düşman mıyım?" ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu şunları kaydetti:

"Bize diyorlar ki kadını bunlar eve kapatacaklar. Benim eşim haftanın birkaç günü dışarıda. Çalışmıyor ama nereye gittiğini de sormuyorum. Çalışmaya ihtiyacı yok ama çalışmak isterse de önünde bir engel yok.

Biz diyoruz ki kadın çalışmak zorunda olmamalı. Kadın çalışmak istiyorsa kendi bileceği şey. Bu kadın düşmanlığı mı?"

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şeriata uygun olmadığı için avukatlığı bırakan Eylül Ecem Zal, peygamberliğini ilan etti
Şeriata uygun olmadığı için avukatlığı bırakan Eylül Ecem Zal, peygamberliğini ilan etti
Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız
Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile şarkı söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile şarkı söyledi
Erzurum şehir merkezine inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi
Erzurum şehir merkezine inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi
Şaban Sevinç'ten 'sosyete muhalif' çıkışı
Şaban Sevinç'ten 'sosyete muhalif' çıkışı
Yerli ve milli deyip dert yanan Fatih Erbakan'ın yeniden makam aracı şovu!
Yerli ve milli deyip dert yanan Fatih Erbakan'ın yeniden makam aracı şovu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?
Makas atarken çarpıp kaçtı Başakşehir'de kaza anı araç kamerasında
Makas atarken çarpıp kaçtı Başakşehir'de kaza anı araç kamerasında
Fatih Altaylı İmamoğlu'nu aklamak için 'yok artık' dedirtti: Bozuk araba taklidi
Fatih Altaylı İmamoğlu'nu aklamak için 'yok artık' dedirtti: Bozuk araba taklidi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı
Sinan Burhan'dan bomba kulis! Ahmet Türk göreve iade mi edilecek?
Sinan Burhan'dan bomba kulis! Ahmet Türk göreve iade mi edilecek?