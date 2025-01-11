Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız
AK Parti'nin Şanlıurfa kongresinde hemşehrilerine hitap eden İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir dönem daha devam etme sözü aldı..
Hemşehrilerine seslenen İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'yı yeniden AK Parti'nin kazanması gerektiğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir söz aldı..
Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şimdi önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız yok musunuz? Bu sözü alalım.." diye sordu..
"SEN VARSAN VARIM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sen varsın varım." dedi.
Bunun üzerine Tatlıses, "Ölümüne varım, ölümüne... Sözü aldık, Cumhurbaşkanımızın yanında mıyız?!.." diyerek türkü söyledi.