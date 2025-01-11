BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
İNTERNETHABER TV

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile şarkı söyledi

AK Parti'nin Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılayan İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Şanlıurfa kongresinde sahnede ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de hemşehrilerine hitap etti.

ERDOĞAN İLE TATLISES ŞARKI SÖYLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatlıses, birlikte "Haydi söyle" şarkısını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erzurum şehir merkezine inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi
Erzurum şehir merkezine inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi
Şaban Sevinç'ten 'sosyete muhalif' çıkışı
Şaban Sevinç'ten 'sosyete muhalif' çıkışı
Yerli ve milli deyip dert yanan Fatih Erbakan'ın yeniden makam aracı şovu!
Yerli ve milli deyip dert yanan Fatih Erbakan'ın yeniden makam aracı şovu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?
Makas atarken çarpıp kaçtı Başakşehir'de kaza anı araç kamerasında
Makas atarken çarpıp kaçtı Başakşehir'de kaza anı araç kamerasında
Fatih Altaylı İmamoğlu'nu aklamak için 'yok artık' dedirtti: Bozuk araba taklidi
Fatih Altaylı İmamoğlu'nu aklamak için 'yok artık' dedirtti: Bozuk araba taklidi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı
Sinan Burhan'dan bomba kulis! Ahmet Türk göreve iade mi edilecek?
Sinan Burhan'dan bomba kulis! Ahmet Türk göreve iade mi edilecek?
Şahan Gökbakar'dan olay gönderme! Özgür Özel'in yerine...
Şahan Gökbakar'dan olay gönderme! Özgür Özel'in yerine...
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Trende yangın paniği: Doğu Ekspresi alev aldı!
Trende yangın paniği: Doğu Ekspresi alev aldı!