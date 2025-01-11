Şeriata uygun olmadığı için avukatlığı bırakan Eylül Ecem Zal, peygamberliğini ilan etti

Eylül Ecem Zal, avukatlık mesleğini şeriata uygun bulmadığı için bıraktığını açıklamış ve şimdi de peygamberlik ilan etti.

Eylül Ecem Zal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak avukatlık mesleğini icra etmiş ancak "şeriata uygun olmadığı" gerekçesiyle bu mesleği bırakmaya karar verdi. Zal, kararını sosyal medya üzerinden duyurmuş ve ardından kamuoyunun dikkatini çeken bir adım atarak peygamberlik ilan etti.

Sosyal Medyada Peygamberlik İlanı

Avukatlık mesleğini terk ettikten sonra sosyal medya üzerinden bir video paylaşan Eylül Ecem Zal, peygamberliğini ilan etti. Çektiği videoda, Kuran-ı Kerim'den bir alıntı yaparak, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş, güvenilir bir resulüm. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin" ifadelerini kullandı. Zal, videosunda aynı zamanda "Benim karşılığım alemlerin Rabbine aittir" şeklinde bir açıklama da yaptı.