BIST 9.911
DOLAR 35,42
EURO 36,32
ALTIN 3.064,70
MEDYA

Şeriata uygun olmadığı için avukatlığı bırakan Eylül Ecem Zal, peygamberliğini ilan etti

Eylül Ecem Zal, avukatlık mesleğini şeriata uygun bulmadığı için bıraktığını açıklamış ve şimdi de peygamberlik ilan etti.

Eylül Ecem Zal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak avukatlık mesleğini icra etmiş ancak "şeriata uygun olmadığı" gerekçesiyle bu mesleği bırakmaya karar verdi. Zal, kararını sosyal medya üzerinden duyurmuş ve ardından kamuoyunun dikkatini çeken bir adım atarak peygamberlik ilan etti.

Sosyal Medyada Peygamberlik İlanı

Avukatlık mesleğini terk ettikten sonra sosyal medya üzerinden bir video paylaşan Eylül Ecem Zal, peygamberliğini ilan etti. Çektiği videoda, Kuran-ı Kerim'den bir alıntı yaparak, "Şüphesiz ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş, güvenilir bir resulüm. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin" ifadelerini kullandı. Zal, videosunda aynı zamanda "Benim karşılığım alemlerin Rabbine aittir" şeklinde bir açıklama da yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız
Tatlıses'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile şarkı söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile şarkı söyledi
Erzurum şehir merkezine inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi
Erzurum şehir merkezine inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi
Şaban Sevinç'ten 'sosyete muhalif' çıkışı
Şaban Sevinç'ten 'sosyete muhalif' çıkışı
Yerli ve milli deyip dert yanan Fatih Erbakan'ın yeniden makam aracı şovu!
Yerli ve milli deyip dert yanan Fatih Erbakan'ın yeniden makam aracı şovu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?
Makas atarken çarpıp kaçtı Başakşehir'de kaza anı araç kamerasında
Makas atarken çarpıp kaçtı Başakşehir'de kaza anı araç kamerasında
Fatih Altaylı İmamoğlu'nu aklamak için 'yok artık' dedirtti: Bozuk araba taklidi
Fatih Altaylı İmamoğlu'nu aklamak için 'yok artık' dedirtti: Bozuk araba taklidi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı
Sinan Burhan'dan bomba kulis! Ahmet Türk göreve iade mi edilecek?
Sinan Burhan'dan bomba kulis! Ahmet Türk göreve iade mi edilecek?
Şahan Gökbakar'dan olay gönderme! Özgür Özel'in yerine...
Şahan Gökbakar'dan olay gönderme! Özgür Özel'in yerine...