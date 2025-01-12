Amasya'da sondaj çalışmasında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'nın Uygur köyünde sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Sezgin Eser ve Aytekin Er hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Önder Bakan, olayın üzüntüsünü dile getirerek ailelere başsağlığı diledi.

Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İşçilerden Sezgin Eser ve Aytekin Er toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekipler hayatını kaybeden işçilerin cesetlerine ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi

aldı.

Vali Bakan, çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Şu an 2 işçimiz de maalesef hayatlarını kaybettiler, onları çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Ailelerine, köylülerine ve tüm ilimize başsağlığı diliyorum." dedi.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.52’de 112 Acil Çağrı Merkezimize, merkez ilçemize bağlı Uygur Köyü’nde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığı bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, valimiz Önder Bakan da yerinde sevk ve idare için bölgeye intikal etmiştir” denildi.