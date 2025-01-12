Zekeriya Yapıcıoğlu: 'PKK terör örgütü değildir' demedim

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hizbullah ve PKK ile ilgili konuşurken 'terör örgütü' ifadesini kullanmamasıyla çok fazla eleştiri almıştı. Yapıcıoğlu katıldığı programda eleştirilere yanıt verirken, "'PKK terör örgütü değildir' demedim" ifadesini kullandı.

TV100'deki Pazar Siyaseti programına konuk olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Talat Atilla'nın sorularını yanıtladı.

Yapıcıoğlu geçmişte Hizbullah ve PKK hakkında yaptığı açıklamalarda 'terör örgütü' ifadesini kullanmayınca çok eleştiri almıştı.

Atilla'nın "Siz Hizbullah'a da PKK'ya da 'terör örgütü değil' dediniz. Bunu derken hangi ölçüleri kullandınız?" şeklindeki sorusuna Yapıcıoğlu şöyle cevap verdi:

"'PKK terör örgütü değildir' demedim. Ben PKK diyorum. Türkiye’de bir terör sorunu var. Her PKK dediğimde devamında niye terör örgütü demedin diyorlar. Benim kendime ait bir iradem var. Bırakın istediğim gibi ifade edeyim. ‘PKK terör örgütü değildir’ diye bir cümlem yok.