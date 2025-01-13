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Beşiktaş Belediyesi önünde 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" iddialarıyla gözaltına alındı. Olay sonrası Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye binasına giderken, Özel'in konuşması sırasında toplananların "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atması dikkat çekti.

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Başkanı Rıza Akpolat, "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinmekle" iddialarıyla gözaltına alındı.

Akpolat için belediye önünde nöbet başlarken; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye binasına gitti.

'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganlari

Özgür Özel'in konuşması sırasında "Bu işin İmamoğlu'na gideceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar" sözlerinin hemen ardından Beşiktaş Belediyesi önünde toplananların "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atması dikkat çekti.

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