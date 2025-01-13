Kazdağları'ndan akan sular yolu trafiğe kapattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış, Kazdağları'ndan akan sularla Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kısmen trafiğe kapanmasına neden oldu. Büyük araçların kontrollü ilerlediği bölgede küçük araçlar alternatif yollara yönlendirilirken, ekipler tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kısmen kapanmasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla Kazdağlarının yamaçlarından aşağı akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunda birikintiler oluşturdu.

Yol, su birikintileri nedeniyle kısmen trafiğe kapandı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve itfaiye ekipleri, bölgeye giderek tıkanan menfezleri açmak için vidanjör ve kepçelerle çalışma başlattı.

Büyük araçların kontrollü şekilde ilerleyebildiği kara yolunda küçük araçlar jandarma ekiplerince alternatif yollara yönlendiriliyor.

Bu arada, çoğunlukla yazlıkların bulunduğu bölgedeki evlerin büyük kısmının boş olduğu, yağış nedeniyle 4 kişinin itfaiye ekiplerinden yardım istediği öğrenildi.