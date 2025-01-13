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BİLİM - TEKNOLOJİ

ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışı gerçekleştirdi

ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) X hesabından yapılan açıklamaya göre, atış, ASELSAN'ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatıyla 20 bin feet irtifada 180 knot hızla gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ANKA III gövde içinden yaptığı mühimmat atışıyla ülkemizin mühendislik gücünü bir kez daha kanıtladı. 20 bin feet irtifada, 180 knot hızla yapılan bu atış, bağımsız savunma sanayii teknolojilerimizin ulaştığı zirveyi simgeliyor. ASELSAN'ın yerli ve milli TOLUN mühimmatıyla gerçekleştirdiği bu başarı, ortak bir hedefe inanan çalışanlarımızın azmini yansıtıyor. Bu tarihi adımın gerçekleşmesinde emeği geçen TUSAŞ ve ASELSAN çalışanlarına, özverili çalışmalarıyla projeye yön veren Savunma Sanayii Başkanlığımızın değerli personeline ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz."

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA III gövde içerisinden gerçekleştirdiği mühimmat atışıyla savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla kazanılan bu tarihi başarı, yerli ve milli teknolojilerin gücünü bir kez daha kanıtladı. Ülkemizin savunma kabiliyetlerini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek adına gösterilen bu özverili çalışma hepimizi gururlandırıyor. Daha büyük başarılar için aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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