CHP'li Linda Gözde Karasu'dan bomba itiraflar: Hepsinin ipini çekerim

İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 40 kişi, suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, Akpolat'ın usulsüzlüklerinin bilindiğini belirterek, "Kafamı bozarlarsa hepsinin ipini çekerim" diyerek partideki diğer usulsüzlükleri de açıklayabileceği mesajını verdi.

İstanbul'da bu sabah sıcak saatler yaşandı. Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

CHP'Lİ İSİMDEN İTİRAF: USULSÜZLÜKLERDEN DOLAYI ALINACAĞINI BİLİYORDUK!

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video paylaşan Karasu, "Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten." ifadesiyle itiraflarda bulundu.

"HİÇ KİMSE DESTEK VERMESİN!"

CHP'nin Akpolat'a destek vermemesi gerektiğini belirten Karasu, "Hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eylemine destek vermesin." çağrısında bulundu

"'BUNU KESİN ALACAKLAR, BU KADAR DA OLMAZ' DEDİK"

Yapılan yolsuzluğun artık apaçık olduğunu ve Akpolat'ın artık ifşa olacağını düşündüklerini belirten Karasu, şu ifadelerde bulundu:

"Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten. Yani konuşuluyordu, 'Bunu kesin artık alacaklar. Bu kadar da olmaz' dediğimiz olaylar gerçekleşiyor belediyede."

"DÖNEN DOLAPLARI HÜKÜMET BİLMİYOR MU?"

"Bunu sen biliyorsun. Orda AK Parti'nin meclis üyesi yok mu? O bilmiyor mu? Hükûmet bunu bilmiyor mu? Yani hükûmette AK Parti de değil, başka bir parti olsa burada dönen dolapları bilmiyor mu?"

"KAFAMI BOZARLARSA HEPSİNİN İPİNİ ÇEKERİM"

Çok şeyi bildiğini kaydeden Karasu, "Hakkımda işlem yapmaya kalkmasınlar. Kafamı bozmasınlar, onlara da girerim, hepsinin ipini çekerim" şeklinde konuşarak CHP'de dönen diğer dolapları da anlatabileceğini söyledi.