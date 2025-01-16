Aydın Ünal'dan ateşkes sözleri: Hamas Müslümanların şerefi ve namusunu kurtardı

Hamas ile İsrail Gazze'de ateşkes için anlaşmaya vardı. Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, Gazze halkı ve Hamas'ın İsrail karşısındaki zaferine karşı çıkanlara tepki gösterdi.

Ersin Çelik moderatörlüğünde TVNET'te canlı yayınlanan Siyaseten programında, Gazze tarafların ateşkes için anlaşmaya varması ele alındı.

Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, şehit sayılarını ve yıkılan binaları örnek göstererek Gazze'nin zaferine gölge düşürenlere sert çıktı.

"Hamas, Müslümanların şerefi ve namusunu kurtardı"

"Yıkıntılara bakanlar, bu şehitlerin sayısına bakanlar, onur, namus, haysiyet, şeref gibi kavramların ne anlama geldiğini, yiğitlik ve kahramanlık gibi kavramların ne anlama geldiğini; vatan toprağını savunmanın, vatanseverliğin ne olduğunu maalesef bilmeyen kişilerdir." diyen Ünal, "Hamas, ümmetin namusunu ve şerefini kurtarmıştır" ifadelerini kullandı.