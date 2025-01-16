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POLİTİKA

İsmail Saymaz 'CHP bölük pörçük' dedi gruplaşmayı anlattı

Yazar İsmail Saymaz, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ihale yolsuzluğu soruşturmasından gözaltına alınması sonrası partiyi, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dışında kimsenin savunmadığına dikkat çekti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası parti içindeki kavgalar yüzüne çıktı.

Kılıçdaroğlu'na yakın gruplar sessiz kalırken, Mansur Yavaş da izlemeyi tercih edenler arasında.

CHP'deki parçalanmışlığa dikkat çeken İsmail Saymaz, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın pragramında ilginç tespitlerde bulundu. Saymaz, "Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerden tepki göremiyoruz. CHP'yi şu an Özgür Özel ile İmamoğlu muhafaza ediyor. Rıza Akpolat, kurultayda Kılıçdaroğlu'na destek verseydi, Kılıçdaroğlu adliye önünde yürüyüş yapardı. Mansur Yavaş'ın bu kadar uzaktan seyretmesi anlaşılır değil" dedi.

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