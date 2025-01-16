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Hadi Özışık, eski Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile neden 3 yıl küs kaldı?

Hadi Özışık, dönemin Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile 3 yıl boyunca neden küs kaldığını Ekran Haber YouTube kanalında anlattı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekran Haber YouTube kanalında geçmişte yaşadığı ilginç bir gazetecilik anısını paylaştı.

Özışık, dönemin Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile İstanbul İl Başkanı Orhan Keçeli arasında yaşanan bir gerilimi anlattı. İl Başkanı Keçeli'nin, Bakan Aktuna'yı makamından zorla çıkardığını ve bu olayın haberleştirilmesi sürecinde yaşadığı detayları dile getirdi.

Ayrıca, sonrasında Aktuna ile barışma sürecine de değinen Özışık, bu olayın kendisi için gazetecilik kariyerinde unutulmaz bir anı olduğunu belirtti.

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