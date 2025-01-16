BIST 9.867
DOLAR 35,43
EURO 36,62
ALTIN 3.100,63
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında Gazze'deki ateşkes ile ilgili, "Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık, eski Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile neden 3 yıl küs kaldı?
Hadi Özışık, eski Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ile neden 3 yıl küs kaldı?
Aydın Ünal'dan ateşkes sözleri: Hamas Müslümanların şerefi ve namusunu kurtardı
Aydın Ünal'dan ateşkes sözleri: Hamas Müslümanların şerefi ve namusunu kurtardı
"Siberağ-15" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
"Siberağ-15" operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
İsmail Saymaz 'CHP bölük pörçük' dedi gruplaşmayı anlattı
İsmail Saymaz 'CHP bölük pörçük' dedi gruplaşmayı anlattı
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hızla yaklaşmaya devam ediyoruz
Manisa'da feci kaza: 35 yaralı
Manisa'da feci kaza: 35 yaralı
CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı
CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı
Gökhan Özen Los Angeles'taki evinin terasından şehri gösterdi! "Yangın yok"
Gökhan Özen Los Angeles'taki evinin terasından şehri gösterdi! "Yangın yok"
CHP'li Linda Gözde Karasu'dan bomba itiraflar: Hepsinin ipini çekerim
CHP'li Linda Gözde Karasu'dan bomba itiraflar: Hepsinin ipini çekerim
Beşiktaş Belediyesi önünde 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları
Beşiktaş Belediyesi önünde 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları
Metrobüse binemeyen vatandaşlar boş gelen aracın önünü kesti
Metrobüse binemeyen vatandaşlar boş gelen aracın önünü kesti
ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışı gerçekleştirdi
ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışı gerçekleştirdi