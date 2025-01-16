Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında Gazze'deki ateşkes ile ilgili, "Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir" ifadelerini kullandı.