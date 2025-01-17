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Niğde'de feci kaza! 2 ölü 1 yaralı

Niğde'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

S.G. idaresindeki 38 AIC 939 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Çavdarlı köyü yol ayrımında D.S'nin kullandığı 33 EFC 37 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler S.G. ve D.S. hayatını kaybetti, hafif ticari araçta bulunan Y.Ş. ağır yaralandı.

Y.Ş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, otopsi için morga götürüldü.

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