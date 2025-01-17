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“Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi ‘ben suçsuzum’ neden demedi?”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ve sonrasında yaşananlar TV100 ekranlarında tartışıldı. Gazeteci Hadi Özışık, "Sen de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gibi bağırsana ‘ben suçsusuzum’ diye. Neden topu başkasına atıyorsun. Bağırsana 'ben suçsuzum' desene. " ifadelerini kullandı.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında yer aldığı 14 zanlı tutuklandı.

Akpolat'ın tutuklanması ve sonrasında yaşanan gelişmeler tv100 ekranlarında tartışıldı.

Gazeteci Hadi Özışık "Beşiktaş’ta buluşalım diye kıyametler kopuyor, ‘belediye başkanımız tertemiz diye haykırıyorlar. İfadesinde her yerde ‘bilgim yoktur’ dedi. Sen de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gibi bağırsana ‘ben suçsusuzum’ diye. Neden topu başkasına atıyorsun. Bağırsana 'ben suçsuzum' desene. " ifadelerini kullandı.

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