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MSB: 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor." denildi. 

Milli Savunma Bakanlığı dün 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Dünkü açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri yer almıştı.

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