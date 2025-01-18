Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP lideri Özel'e samimi tavsiyem şudur, bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP lideri Sayın Özel'e samimi tavsiyem şudur, bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın, poker masalarında kart dağıtın, kırmızı kartlardan puzzle yapın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan, hiçbir program geliştirmeden, hiçbir projeye kafa yormadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak 'bu iş tamam' diyemeyiz. AK Parti'nin hiçbir mensubu sadece başkalarının zaaflarından medet umarak armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemez.

"İnancımıza, kültürümüze yaraşır bir politika izledik"

Suriye'de Baas rejiminin zulüm dönemi nihayet sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri için 1 milyon kişiyi kurban verdiler. Biz de inancımıza, kültürümüze yaraşır bir politika izledik. Mazluma kucak açtık. Soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk.

Ülkemize sığınan bu mazlumları hedef gösterdiler. Milletimiz bu merhametsizliğe, bu nefret siyasetine sandıkta gereken cevabı verdi. Şimdi ne kapısını çalan var. Unutuldu. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhamet oldu. Biz, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz.

Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür.

Gazze'de ateşkes

İsrail, Gazze’de halkın direniş iradesini kıramadı. İnsani yardım malzemesi taşıyan kamyonları vurdular, bebeklerin ölümlerini seyrettiler. Tam 467 gün boyunca her türlü zulmü Gazze’de sergilediler. Ama Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler.

Son asrın en büyük soykırımlarından biri, 467 gün boyunca tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşandı. Filistin halkı teslim alınamadı, pes etmedi. İsrail’in özellikle Netanyahu’nun ateşkes ihlallerinde sicilinin kabarık olduğunu biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir.

İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. Türkiye olarak ateşkes döneminde de Gazze’nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz.

Muhalefete eleştiri

Gençlerin eğlencesi haline geldiler. Kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Yolsuzluk, hırsızlık vakalarını burada saymıyorum bile. Deşildikçe, üzerine gidildikçe altından daha utanç verici skandallar patlak veriyor.

Adli ve emniyet birimlerimiz bunları tespit ediyor, yakalıyor, kirli ellerin hesabını hukuk önünde soruyor. Para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları dışında işte bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatları yok.

Erdoğan'dan Özel'e 'ihale yolsuzluğu' tepkisi: "Sen artık bu görevi bırak"

Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel’e buradan soruyorum; ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Beşiktaş Belediyesi’ni mi takip ediyorsun. Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa, sen artık bu görevi bırak. Herhalde birileri de gelip elinden bu görevi alacaklar.

"Siz gidin kart oyunu oynayın"

Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu? 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin? Yargıyı suçlayacağına CHP’yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana. CHP lideri Özel’e samimi tavsiyem şudur; siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın."