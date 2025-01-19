Murat Kelkitlioglu'nu iddiası olay oldu Heybedeki turpların büyüğü bu mu?

Yazar Murat Kelkitlioğlu, kent uzlaşısı kapsamında CHP'den belediye yönetimlerine giren DEM Partili isimlere nisan ve mayısa kadar devletin operasyon yapacağı iddiasını paylaştı.

İhale yolsuzluğu soruşturması kapsamında CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması AK Parti ile CHP'yi karşı karşıya getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpların büyüğü heybede" çıkışının ardından Özgür Özel, "savaş ilanını kabul ediyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Herkes heybedeki turpların ne olduğunu merak ederken, gazeteci Murat Kelkitlioğlu, TV100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Eşit Ağırlık" programında bomba iddiayı böyle paylaştı:

"Yerel seçimlerden önce Ekrem İmamoğlu ile Sezai Temelli’nin Atatürk’ün Florya Köşkü’nde yediği bir yemekten ve oradaki kent uzlaşısından bahsetmiştim. Bugün yaşananların en önemli nedenlerinden birisi o anlaşmalar.

Devletin elinde liste var. DEM'in ve Kandil'in CHP'ye verdiği başkan yardımcısı ve meclis üyesi listesi. 60'a yakın isimden bahsediyorum. Devletin ilgili birimleri araştırmalarını tamamladı. 60'a yakın ismin de terörle ilsisaklı olduğunu tespit etti. Önümüzdeki günlerde nisan mayısa kadar çok ciddi operasyonlar yapılacak. Ancak bu operasyonlar CHP'li belediye başkanlara değil, DEM'in CHP'yi gönderdiği başkan yardımcılarına meclis üyelerine yönelik olacak. Liste hazır isimler belli. Ha heybedeki olan turp bu mu onu bilmiyorum ancak bu sansasyon yaratacak söyleyeyim.

Ahmet Özer'in yardımcılarından birisi Osman Yalçın. PKK ile iltisakı netleştiriliyor. Ancak operasyonun olacağını daha önceden haber aldığı için Yunanistan'a firar ediyor. Yalçın ne zaman üye olmuş CHP'ye biliyor munusuz? Seçimlerden iki ay önce. Ondan sonra da başkan yardımcısı yapılıyor. Bu isimlerin çok kısa süre önce CHP'ye üye olduğu yönünde çok ciddi iddialar var."