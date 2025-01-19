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POLİTİKA

Mansur Yavaş'ın gideceği parti belli o partinin adayı olacak

Yazar Ferhat Murat, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı an Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın başka bir partiden aday olacağını iddia etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili kulis, yazar Ferhat Murat'tan geldi.

TV100 canlı yayınında konuşan Murat, "Ekrem İmamoğlu, CHP’nin adayı olarak açıklandığı an Mansur Yavaş’ın gideceği parti bile belli. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte oraya geçecek ve o partinin adayı olacak." dedi.

Murat, Yavaş'ın İyi Parti'nin içerisinde olduğu ama başka partilerin de olduğu bir yapının adayı olacağını söyledi.

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