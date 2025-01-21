Hakan Bayrakçı canlı yayında patladı Trump'a rehine tepkisi: Yeter, vallahi gına geldi be

Hakan Bayrakçı, yemin töreninde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'deki İsrailli rehineleri serbest bıraktıracağız" sözlerine canlı yayında isyan etti. Bayrakçı, "50 bin Filistinli ölmüş, yüz binler sefil olmuş. Vallahi din için, iman için veyahut millet için söylemiyorum. İnsanlık adına utanç verici bir tablo. Yeter, vallahi gına geldi be.” dedi.

ABD’de Başkan Donald Trump, yemin törenini etti ve 47 ABD Başkanı olma görevine resmen başladı. Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada ise “Gazze’deki İsrailli rehineleri kurtaracağız” ifadelerini kullandı. Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı bu açıklamalara Tarafsız Bölge programında tepki gösterdi.

Hakan Bayrakçı şu ifadeleri kullandı;

“‘Rehineleri serbest bıraktıracağız’ dedi bak, bu niçin içimi sızlattı biliyor musunuz? Yalnızca Trump’la ilgili değil bu. Amerika’nın bütün üst düzeyi orada, tamamı ayağa kalktı huşu içinde. Defalardır bunu vurguluyoruz, 50 bin insan ölmüş. Yüz binler sefil, rezil olmuş. Bakın bunun dinle, milliyetle de ilgisi yok, insanlık adına konuşuyorum. 40-50 tane rehine için bütün Amerika ayağa kalkıyor. Ve bu konuşmada ‘Rehineleri kurtaracağım’ diyor, millet huşu içinde ayağa kalkıyor. 50 bin Filistinli ölmüş, yüz binler sefil olmuş. Vallahi din için, iman için veyahut millet için söylemiyorum. İnsanlık adına utanç verici bir tablo. Yeter, vallahi gına geldi be. Bir kelime de Filistinliler için edin”