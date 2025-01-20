Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu

Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak Kongre'de yemin ederek görevi Joe Biden'dan devraldı. Trump, yemin töreninde yaptığı açıklamalarda, ülkenin refahını artırmayı, güvenliği sağlamayı ve adaleti geri getirmeyi hedeflediğini belirterek, Amerika'yı daha güçlü ve büyük bir ülke yapma sözü verdi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ı tebrik ederek Ukrayna'da uzun süreli barış dileğinde bulundu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Kongre'de düzenlenen resmi yemin töreninde Başkanlık yeminini ederek Kongre'de ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'dan görevi resmen devraldı.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın ilk açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ben, Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını tüm gücümle muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim."

'ARTIK BİZDEN KİMSENİN FAYDALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Yüce Divanı selamlıyorum. Başkan Clinton, Başkan Obama, Başkan Yardımcısı Harris, Başkan Biden ve sevgili vatandaşlarım. Şu anda hepimiz bir aradayız. Bugünden itibaren ülkemiz yeniden refaha konuşacak, artık bizden kimsenin faydalanmasına izin vermeyeceğiz. Her gün Trump yönetimiyle şahsi olarak Amerika'yı bir numara yapacağım. Egemenliğimiz geri gelecek, güvenliğimizi yeniden oluşturacağız, adalet yeniden gerçek olacak ve adalet bakanlığının haksız silahsızlaştırılması sona erecek.

Birinci önceliğimiz her zaman için gururlu, refah içinde ve özgür bir ülke olmak olacak. Amerika çok yakında daha güçlü, daha büyük ve şimdiye kadarkinden çok daha sıradışı bir ülke olacak. Başkanlık'a geri dönüyorum ve kendime çok güveniyorum. Ülkemizde çok büyük yeniliklere sebep olacağız ve bütün dünyada yankıları hissedilecek. Amerika bu fırsatı öncekinden de büyük bir atiklikle kullanacak.

'SINIRLARINI KORUYAMAYAN BİR ÜLKEMİZ VAR'

Amerika sınırlarını korumayan bir ülkemiz var ve acil durumlarda karar veremeyen bir ülkemiz var. Los Angeles'ı şu anda izliyoruz ve haftalar önce savunmamızın bir simgesiydi. En güçlü insanlarımızın bulunduğu yerdi. Çoğu aslında burada oturuyor ve bu güçlü insanların evleri yok. Burada hiç kimse hiçbir şey yapamıyor bu konuda ve bu değişmek üzere. Şu anda işe yaramayan bir sağlık sistemimiz var. Eğitim sistemimiz çok kötü bir durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün gerçekleştirilecek yemin töreniyle birlikte görevi resmen devralacak olan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

Putin, tebrik mesajında, "Ukrayna'da uzun süreli barış istiyoruz" dedi.