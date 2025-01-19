Bayraktar TB3'ten dengeleri değiştirecek uçuş

Bayraktar TB3, ASELSAN'ın ASELFLIR-500 hedefleme sistemi ve Roketsan'ın MAM-T mühimmatıyla gerçekleştirdiği testlerde yüksek hassasiyetle hedefleri vurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu başarıyı "2 atış tek delik" ifadesiyle paylaşırken, Türk savunma sanayiinin küresel rekabetteki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Baykar'ın Bayraktar TB3 SİHA'sı, ASELSAN'ın ASELFLIR-500 hedefleme sistemiyle Roketsan'ın MAM-T mühimmatı, savunmada isim yapmış ülkeleri korkutan bir atışa imza attı. Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından o eşsiz anlara yer verdi. eşsiz anları sosyal medya hesabında paylaştı. ASELFLIR-500, Roketsan'ın MAM-T mühimmatıyla Türk savunma sanayiinin gücünü ve hassasiyetini bir kez daha gösterdi.

Bayraktar TB3, Türk savunma sanayiinin yeni nesil insansız hava aracı olarak dikkat çekiyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik hedefleme sistemi ile donatılan TB3, hedefteki hassasiyeti bir üst seviyeye taşıdı.

Son testlerde Bayraktar TB3, iki adet Roketsan MAM-T mühimmatını art arda atarak her ikisini de aynı noktadan geçirdi. Bu başarı, hem hedefleme sisteminin hem de mühimmatın doğruluk kabiliyetini gözler önüne seriyor.

MAM-T: YÜKSEK GÜÇ VE HASSASİYET

Roketsan'ın geliştirdiği MAM-T mühimmatı, uzun menzili ve yüksek vuruş kabiliyeti ile biliniyor. Bayraktar TB3'ün bu mühimmatı, ASELSAN'ın gelişmiş optik teknolojileriyle birlikte kullanması, hedef vurma hassasiyetini en üst düzeye çıkardı.

SELÇUK BAYRAKTAR: BAYRAKTARTB3'TEN 2 ATIŞ TEK DELİK

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, muhteşem anları "BayraktarTB3'ten 2 atış tek delik..." başlığıyla paylaştı.

MAM-T'nin özellikleri:

Uzun menzilli hassas vuruş yeteneği

Düşük yan hasar oranı

Hedefe yönelik yüksek isabet kabiliyeti

KÜRESEL REKABETİN YENİ YILDIZI

Türk savunma sanayii, yerli ve milli projelerle kendisiyle rekabet edecek kadar güçlü bir seviyeye ulaştı. Bayraktar TB3 ve MAM-T mühimmatıyla gösterilen bu başarı, Türkiye'nin modern savaş teknolojilerinde küresel liderlik hedefine bir adım daha yaklaştığını kanıtlıyor.