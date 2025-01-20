BIST 10.044
DOLAR 35,58
EURO 36,72
ALTIN 3.095,30
GÜNCEL

Kahramanmaraş'ta genç kız yolda yürürken yumruklu saldırıya uğradı o anlar güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki Nisa Akdere, yolda yürürken tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Akdere'nin burnu ve kaval kemiğinin kırıldığı belirlenirken, saldırgan tutuklandı.

Kartalkaya Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen N.N.A, karşıdan gelen Y.E.Y'nin yumruklu saldırısına uğradı.

İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.E.Y'nin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi.

Tekrar gözaltına alınan zanlı, yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olay

Kartalkaya Bulvarı'nda 16 Ocak’ta kaldırımda yürüyen N.N.A, Y.E.Y'nin yumruklu saldırısına uğramış, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bayraktar TB3'ten dengeleri değiştirecek uçuş
Bayraktar TB3'ten dengeleri değiştirecek uçuş
Hadi Özışık'tan Ali Demirçalı iddiası!
Hadi Özışık'tan Ali Demirçalı iddiası!
Murat Kelkitlioglu'nu iddiası olay oldu Heybedeki turpların büyüğü bu mu?
Murat Kelkitlioglu'nu iddiası olay oldu Heybedeki turpların büyüğü bu mu?
Mansur Yavaş'ın gideceği parti belli o partinin adayı olacak
Mansur Yavaş'ın gideceği parti belli o partinin adayı olacak
Haliç'te seyir halindeki tekneler çarpıştı
Haliç'te seyir halindeki tekneler çarpıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP lideri Özel'e samimi tavsiyem şudur, bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP lideri Özel'e samimi tavsiyem şudur, bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin kamu spotu hazırlandı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin kamu spotu hazırlandı
MSB: 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
SpaceX'in Starship roketi havada parçalandı
SpaceX'in Starship roketi havada parçalandı
Niğde'de feci kaza! 2 ölü 1 yaralı
Niğde'de feci kaza! 2 ölü 1 yaralı
Hadi Özışık: “Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi ‘ben suçsuzum’ neden demedi?”
Hadi Özışık: “Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi ‘ben suçsuzum’ neden demedi?”
Hadi Özışık ve Ersan Şen arasında "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" tartışması
Hadi Özışık ve Ersan Şen arasında "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" tartışması