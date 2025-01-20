BIST 10.029
DOLAR 35,58
EURO 37,00
ALTIN 3.097,93
SPOR

Levent Özçelik, Erdoğan Arıkan'ın son durumunu gözyaşlarıyla anlattı

Trendyol 1. Lig'in Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, maçın son dakikalarında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. TRT Spor spikeri Levent Özçelik, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayarak Arıkan’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kendisiyle görüştüğünü açıkladı

Trendyol 1. Lig'in 20'nci haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, kalp krizi geçirdi.

Maçın son dakikalarında fenalaşan ve bilincini kaybeden Arıkan, hastaneye kaldırıldı.Ünlü spikerin tedavisine Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi’nde devam ediliyor.

Bugün uzun yıllardır çalışma arkadaşı olan Arıkan’ı ziyaret eden TRT Spor Spikeri Levent Özçelik canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Levent Özçelik, dün kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın durumunun iyiye gittiğini ve kendisiyle görüştüğünü açıkladı.

Özçelik, Erdoğan Arıkan’ın hasta yatağında bile hafta içindeki Fenerbahçe’nin Lyon ile oynayacağı maçı anlatacağı görevini dile getirdiğini anlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Terör örgütü propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
Terör örgütü propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Trump'ın yemini sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama
Trump'ın yemini sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama
Trump'tan LGBT'ye savaş: Kadın erkek dışında bir cinsiyet dayatmasını durduracağım
Trump'tan LGBT'ye savaş: Kadın erkek dışında bir cinsiyet dayatmasını durduracağım
Ümit Özdağ gözaltına alındı
Ümit Özdağ gözaltına alındı
Melania'nın kıyafeti, Trump'ın eşini öpmesini zorlaştırdı
Melania'nın kıyafeti, Trump'ın eşini öpmesini zorlaştırdı
ABD'nin teknoloji devleri Trump'ın yemin töreninde boy gösterdi
ABD'nin teknoloji devleri Trump'ın yemin töreninde boy gösterdi
Görevi devretmesine saatler kala Biden'dan Trump'a karşı olay hamle
Görevi devretmesine saatler kala Biden'dan Trump'a karşı olay hamle
Trabzonspor, Sivasspor'u farklı geçti
Trabzonspor, Sivasspor'u farklı geçti
Oleksandr Shovkovskyi: Türkiye’nin en güçlüsüyle oynayacağız
Oleksandr Shovkovskyi: Türkiye’nin en güçlüsüyle oynayacağız
Mısır'dan Gazze'ye 281 yardım tırı geçti
Mısır'dan Gazze'ye 281 yardım tırı geçti
Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan sürprizi!
Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan sürprizi!