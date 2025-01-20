Levent Özçelik, Erdoğan Arıkan'ın son durumunu gözyaşlarıyla anlattı
Trendyol 1. Lig'in Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, maçın son dakikalarında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. TRT Spor spikeri Levent Özçelik, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayarak Arıkan’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve kendisiyle görüştüğünü açıkladı
Trendyol 1. Lig'in 20'nci haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, kalp krizi geçirdi.
Maçın son dakikalarında fenalaşan ve bilincini kaybeden Arıkan, hastaneye kaldırıldı.Ünlü spikerin tedavisine Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi’nde devam ediliyor.
Bugün uzun yıllardır çalışma arkadaşı olan Arıkan’ı ziyaret eden TRT Spor Spikeri Levent Özçelik canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.
Levent Özçelik, dün kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'ın durumunun iyiye gittiğini ve kendisiyle görüştüğünü açıkladı.
Özçelik, Erdoğan Arıkan’ın hasta yatağında bile hafta içindeki Fenerbahçe’nin Lyon ile oynayacağı maçı anlatacağı görevini dile getirdiğini anlattı.