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Tribünlerden tepki görmüştü! Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket

UEFA Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra eliyle “bitti” şeklinde hareket yapıp doğrudan soyunma odasına gitti.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında sahasında 3-1 öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera’dan flaş bir hareket geldi.

Karşılaşmada gelen 3 isabetli şutun gol olmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Fernando Muslera’ya tepki gösterdi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muslera, Okan Buruk’a eliyle “bitti” şeklinde bir hareket yapıp doğrudan soyunma odasına gitti.

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