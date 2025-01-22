Tribünlerden tepki görmüştü! Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket
UEFA Avrupa Ligi’nde konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra eliyle “bitti” şeklinde hareket yapıp doğrudan soyunma odasına gitti.
UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında sahasında 3-1 öne geçtiği maçta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera’dan flaş bir hareket geldi.
Karşılaşmada gelen 3 isabetli şutun gol olmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Fernando Muslera’ya tepki gösterdi.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muslera, Okan Buruk’a eliyle “bitti” şeklinde bir hareket yapıp doğrudan soyunma odasına gitti.