Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonuyla görüntülendi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.
234 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.