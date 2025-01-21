Tanju Özcan'ın sözlerine Özdemir'den yanıt: Yalan söylüyor!

Muhalif gazeteci Cüneyt Özdemir de Tanju Özcan'ın yangın ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

Özdemir konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bolu Belediye Başkanı her şeyi biliyor değil mi? Siyaseti, mültecileri şunu bunu biliyor ama Türkiye’nin en gözde kayak merkezindeki otellerde yangın merdiveni var mı yok mu bilmiyor. Ben nereden bileyim bana bağlı değil, diyor. Yalan söylüyor. Oraya gidip denetlemesi gereken itfaiye ona bağlı. O itfaiyenin gidip orayı denetlemesi lazım."