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Kartalkaya'daki otel yangını! İlk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangına ilk müdahalenin yapıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel'de yangın ihbarının alındığı saat 03.27'den sonra ilk müdahalenin başladığı anların devamında, saat 04.30 sularında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde otelin girişi, vadiye bakan cephesi ve üst katlarından alevler yükseldiği görülüyor.

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