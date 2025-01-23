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Ekol TV spikeri Zeliha Saraç gözyaşlarına boğuldu! 'Özüm, oğlumun arkadaşıydı' dedi, Özüm'ün ölümünü anlattı

Ekol TV spikeri Zeliha Saraç, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden biri olan Özüm Karataşlı'nın, oğlunun arkadaşı olduğunu söyledi. Saraç, Karataşlı'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti. Ekol TV'deki 'Gündem' adlı programın spikeri Zeliha Saraç, bu büyük faciada hayatını kaybedenlerden biri olan 17 yaşındaki Özüm Karataşlı ile ilgili konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi.

Saraç, Karataşlı'nın, oğlunun arkadaşı olduğunu söyledi. Genç kızın ölümünü aktarırken gözyaşlarına boğuldu.

Saraç, "Özüm Karataşlı 17 yaşında, benim de oğlumun arkadaşıydı. Sordum oğluma "Tek mi gitti?" diye. Annesi, babası kardeşleriyle bir odada, Özüm de başka bir odada kalıyor" dedi.

Özüm Karataşlı'nın merdivenlerden inemeyince kurtulmak için asansöre bindiğini ifade eden Saraç, genç kızın bedeninin yangın nedeniyle tanınmaz hale geldiğini söylemekte güçlük çekti.

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