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SAĞLIK

Kalp damarlarına yeni umut: İlaçlı balonlar

Gelişen teknolojiyle birlikte kalbi besleyen damarların tıkanması sonucunda meydana gelen koronel arter hastalıklarında tedavi yöntemleri hızla değişiyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Alyan, kalp damar hastalıklarında yeni teknoloji olarak kullanılmaya başlanan ilaç kaplı balon teknolojilerini tüm yönleriyle ele aldı. Prof. Dr. Alyan, “Bu modern tedavi yöntemi, stentlerin oluşturduğu tekrar tıkanma riskini önemli ölçüde azaltıyor.” dedi.

Kalp damarlarının tıkanması, kalp hastalıkları arasında en ciddi sorunlardan biridir. Bu hastalıkların tedavisinde yıllardır kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olan stentler, tıkalı damarı açarak kan akışını sağlar. Ancak, stentlerin zamanla tekrar tıkanma riski yüzde 1-2 oranında olmaktadır. Medipol Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Alyan, bu sorunu çözmek için geliştirilen yeni bir yöntem olan ilaç kaplı balon teknolojisi hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Alyan, bu teknolojinin damar tıkanıklığını önlemede büyük bir avantaj sunduğunu ve hastalar için umut vadettiğini ifade etti. Bu yeni teknik, tekrar tıkanma riskini azaltarak kalp sağlığı için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İLAÇ KAPLI BALONLARIN STENTLERDEN FARKI VE AVANTAJLARI


Prof. Dr. Ömer Alyan, ilaç kaplı balonların temel mantığını şu şekilde açıklıyor: “İlaç kaplı balonlar, damar duvarına metal yük bırakmadan, üzerindeki ilacı eşit ve hızlı bir şekilde damar duvarına aktararak damarların tekrar tıkanmasını engelliyor. Bu tedavi, özellikle stentlerin uygulandığı damarlar için büyük bir avantaj sağlar. İlaç kaplı balonlar, özellikle uzun, ince ve kıvrımlı damarlarda daha etkili bir tedavi sunuyor. Daha önce stent takılmış damarlar için de ilaçlı balon tedavisi önemli bir çözüm sağlıyor. Ayrıca, çatallı damar bölgesine yapılan uygulamalarda da ilaç kaplı balon, stentlere göre daha düşük bir tıkanma riski sunuyor.” dedi.

KLİNİK İNDİKASYONLAR: HANGİ HASTALAR İÇİN DAHA ETKİLİ?

İlaç kaplı balonların özellikle yaşlı, kırılgan ve uzun süre kan sulandırıcı ilaç kullanamayacak hastalar için büyük bir avantaj sunduğunu belirten Prof. Dr. Alyan, bu tedavinin kullanım alanlarının giderek arttığını ifade etti. Ayrıca, kısa dönemde kalp dışı cerrahi bir işlemi olacak hastalarda da, damar tıkanıklığı söz konusuysa ilaç kaplı balon uygulamasının büyük bir fayda sağladığını söyledi. Prof. Dr. Alyan, “Bir ay içinde kan sulandırıcı ilaçları kesebiliyoruz ve hastalarımızda herhangi bir komplikasyon riski olmadan tedavi süreci devam edebiliyor. İlaç kaplı balon teknolojisi, kardiyoloji alanında büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu tedavi yöntemi, hem dünyada hem de Türkiye’de giderek daha fazla kullanılmaya başlanıyor ve kalp hastalıklarıyla mücadelede önemli bir çözüm sağlıyor.” şeklinde konuştu.

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