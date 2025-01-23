Hadi Özışık canlı yayında açıkladı: Yerlikaya'nın '10 gün' sözlerine İçişleri'nden yanıt

Hadi Özışık, tv100'deki programda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Bolu’daki otel yangınıyla ilgili "Denetleme sorumluluğu 10 gün içinde netleşecek" açıklamasını değerlendirdi. Özışık, bakanlık yetkililerinin bu sürenin maksimum limit olduğunu söylediğini belirtti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Bolu’daki otel yangınına ilişkin "Oteli denetleme sorumluluğunun Bolu Belediyesi'ne mi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na mı ait olduğu 10 gün içinde ortaya çıkacak" sözlerini değerlendirdi.

Özışık, konuyu bakanlık yetkililerine sorduğunu belirterek, "Bu 10 günlük süre, en son belirlenen limit. Ancak süreç 3 gün sonra da tamamlanabilir" açıklamasını aktardı. Programda, bakanlığın bu süreyi esneklikle değerlendirdiği vurgulandı.