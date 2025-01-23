BIST 10.113
DOLAR 35,63
EURO 37,21
ALTIN 3.154,04
MEDYA

Hadi Özışık canlı yayında açıkladı: Yerlikaya'nın '10 gün' sözlerine İçişleri'nden yanıt

Hadi Özışık, tv100'deki programda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Bolu’daki otel yangınıyla ilgili "Denetleme sorumluluğu 10 gün içinde netleşecek" açıklamasını değerlendirdi. Özışık, bakanlık yetkililerinin bu sürenin maksimum limit olduğunu söylediğini belirtti.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Bolu’daki otel yangınına ilişkin "Oteli denetleme sorumluluğunun Bolu Belediyesi'ne mi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na mı ait olduğu 10 gün içinde ortaya çıkacak" sözlerini değerlendirdi.

Özışık, konuyu bakanlık yetkililerine sorduğunu belirterek, "Bu 10 günlük süre, en son belirlenen limit. Ancak süreç 3 gün sonra da tamamlanabilir" açıklamasını aktardı. Programda, bakanlığın bu süreyi esneklikle değerlendirdiği vurgulandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekol TV spikeri Zeliha Saraç gözyaşlarına boğuldu! 'Özüm, oğlumun arkadaşıydı' dedi, Özüm'ün ölümünü anlattı
Ekol TV spikeri Zeliha Saraç gözyaşlarına boğuldu! 'Özüm, oğlumun arkadaşıydı' dedi, Özüm'ün ölümünü anlattı
Kalp damarlarına yeni umut: İlaçlı balonlar
Kalp damarlarına yeni umut: İlaçlı balonlar
Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni görüntülendi
Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni görüntülendi
Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı inemiyoruz yardım edin
Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı inemiyoruz yardım edin
Tribünlerden tepki görmüştü! Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket
Tribünlerden tepki görmüştü! Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket
Tanju Özcan'ın sözlerine Özdemir'den yanıt: Yalan söylüyor!
Tanju Özcan'ın sözlerine Özdemir'den yanıt: Yalan söylüyor!
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonuyla görüntülendi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonuyla görüntülendi
Hakan Bayrakçı canlı yayında patladı Trump'a rehine tepkisi: Yeter, vallahi gına geldi be
Hakan Bayrakçı canlı yayında patladı Trump'a rehine tepkisi: Yeter, vallahi gına geldi be
Levent Özçelik, Erdoğan Arıkan'ın son durumunu gözyaşlarıyla anlattı
Levent Özçelik, Erdoğan Arıkan'ın son durumunu gözyaşlarıyla anlattı
Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Bülent Ersoy ile Safiye Soyman'ın hamam halleri gündeme oturdu! Birbirlerini yıkadılar...
Bülent Ersoy ile Safiye Soyman'ın hamam halleri gündeme oturdu! Birbirlerini yıkadılar...
Kahramanmaraş'ta genç kız yolda yürürken yumruklu saldırıya uğradı o anlar güvenlik kamerasında
Kahramanmaraş'ta genç kız yolda yürürken yumruklu saldırıya uğradı o anlar güvenlik kamerasında