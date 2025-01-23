BIST 10.113
DOLAR 35,63
EURO 37,21
ALTIN 3.154,04
MEDYA

Hadi Özışık: Ümit Özdağ bu meseleyi kaşıyarak kendine oy devşiriyor

Hadi Özışık, tv100'de katıldığı programda, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı, Suriyeli meselesini sürekli gündeme getirmesini eleştirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tv100'deki Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik eleştirilerde bulundu.

Özışık, "Ümit Özdağ ilgili şunu söyleyeyim, özünde iyi bir insan olabilir ama sen bu ülkenin bir ferdisin, sürekli Suriyelileri kaşıyor, ben kötülüğü bu anlamda söylüyorum. Ümit Hocanın yazdıklarını es geçebilirsin ama onun altında onu destekleyenleri okusanız neler var. Bir siyasi parti başkanı gözaltına alınmalı mı? E sen sürekli kaşıyorsun" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık canlı yayında açıkladı: Yerlikaya'nın '10 gün' sözlerine İçişleri'nden yanıt
Hadi Özışık canlı yayında açıkladı: Yerlikaya'nın '10 gün' sözlerine İçişleri'nden yanıt
Ekol TV spikeri Zeliha Saraç gözyaşlarına boğuldu! 'Özüm, oğlumun arkadaşıydı' dedi, Özüm'ün ölümünü anlattı
Ekol TV spikeri Zeliha Saraç gözyaşlarına boğuldu! 'Özüm, oğlumun arkadaşıydı' dedi, Özüm'ün ölümünü anlattı
Kalp damarlarına yeni umut: İlaçlı balonlar
Kalp damarlarına yeni umut: İlaçlı balonlar
Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni görüntülendi
Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni görüntülendi
Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı inemiyoruz yardım edin
Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı inemiyoruz yardım edin
Tribünlerden tepki görmüştü! Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket
Tribünlerden tepki görmüştü! Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket
Tanju Özcan'ın sözlerine Özdemir'den yanıt: Yalan söylüyor!
Tanju Özcan'ın sözlerine Özdemir'den yanıt: Yalan söylüyor!
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonuyla görüntülendi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonuyla görüntülendi
Hakan Bayrakçı canlı yayında patladı Trump'a rehine tepkisi: Yeter, vallahi gına geldi be
Hakan Bayrakçı canlı yayında patladı Trump'a rehine tepkisi: Yeter, vallahi gına geldi be
Levent Özçelik, Erdoğan Arıkan'ın son durumunu gözyaşlarıyla anlattı
Levent Özçelik, Erdoğan Arıkan'ın son durumunu gözyaşlarıyla anlattı
Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu
Bülent Ersoy ile Safiye Soyman'ın hamam halleri gündeme oturdu! Birbirlerini yıkadılar...
Bülent Ersoy ile Safiye Soyman'ın hamam halleri gündeme oturdu! Birbirlerini yıkadılar...