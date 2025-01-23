Hadi Özışık: Ümit Özdağ bu meseleyi kaşıyarak kendine oy devşiriyor

Hadi Özışık, tv100'de katıldığı programda, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı, Suriyeli meselesini sürekli gündeme getirmesini eleştirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tv100'deki Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik eleştirilerde bulundu.

Özışık, "Ümit Özdağ ilgili şunu söyleyeyim, özünde iyi bir insan olabilir ama sen bu ülkenin bir ferdisin, sürekli Suriyelileri kaşıyor, ben kötülüğü bu anlamda söylüyorum. Ümit Hocanın yazdıklarını es geçebilirsin ama onun altında onu destekleyenleri okusanız neler var. Bir siyasi parti başkanı gözaltına alınmalı mı? E sen sürekli kaşıyorsun" ifadelerini kullandı.