BIST 10.089
DOLAR 35,69
EURO 37,49
ALTIN 3.184,28
POLİTİKA

201 bininci konut teslim ediliyor! Bakan Kurum: Bizim kurdeleler huzura açılan kapılara anahtar olur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın asrın felaketinin ardından başlattığı asrın inşa seferberliği hız kesmeden devam ediyor. 11 ildeki 3 bin 481şantiyedeki 182 bin kişinin çabasıyla deprem konutları tamamlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün Malatya’da 201 bininci konutun anahtar teslimi gerçekleştirilecek. Bu güne kadar 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580’e yükselecek.

Bakanlıktan tanıtım filmi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 201 bininci konut için pamuk ve kurdele temalı tanıtım filmi hazırladı. Sosyal medya hesabından tanıtım filmini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim kurdeleler hep umutla, inançla dokunur, huzura açılan kapılara anahtar olur. Deprem bölgesinde tamamlanan 201 bininci konutumuzun kurdelesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan filmde Anadolu kültüründe, düğün, doğum, yarış ve varış, diploma kurdelelerinin önemine dikkat çekilerek teslim edilen konutların da aynı kurdele geleneğiyle teslim edildiği anlatıldı.

Teslim sayıları gün geçtikçe artıyor

Yarın gerçekleştirilecek törenin ardından deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız bölümün teslimi gerçekleştirilmiş olacak. Bu yılın sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 452 bin 983’e ulaşacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MHP'li İsmail Özdemir ve ailesi de Kartalkaya'daki oteldeydi Kübra Par bilinmeyen detayı anlattı
MHP'li İsmail Özdemir ve ailesi de Kartalkaya'daki oteldeydi Kübra Par bilinmeyen detayı anlattı
Kartalkaya'daki otel yangını! İlk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Kartalkaya'daki otel yangını! İlk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Hadi Özışık: Ümit Özdağ bu meseleyi kaşıyarak kendine oy devşiriyor
Hadi Özışık: Ümit Özdağ bu meseleyi kaşıyarak kendine oy devşiriyor
Hadi Özışık canlı yayında açıkladı: Yerlikaya'nın '10 gün' sözlerine İçişleri'nden yanıt
Hadi Özışık canlı yayında açıkladı: Yerlikaya'nın '10 gün' sözlerine İçişleri'nden yanıt
Ekol TV spikeri Zeliha Saraç gözyaşlarına boğuldu! 'Özüm, oğlumun arkadaşıydı' dedi, Özüm'ün ölümünü anlattı
Ekol TV spikeri Zeliha Saraç gözyaşlarına boğuldu! 'Özüm, oğlumun arkadaşıydı' dedi, Özüm'ün ölümünü anlattı
Kalp damarlarına yeni umut: İlaçlı balonlar
Kalp damarlarına yeni umut: İlaçlı balonlar
Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni görüntülendi
Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni görüntülendi
Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı inemiyoruz yardım edin
Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı inemiyoruz yardım edin
Tribünlerden tepki görmüştü! Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket
Tribünlerden tepki görmüştü! Fernando Muslera’dan maç sonu flaş hareket
Tanju Özcan'ın sözlerine Özdemir'den yanıt: Yalan söylüyor!
Tanju Özcan'ın sözlerine Özdemir'den yanıt: Yalan söylüyor!
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonuyla görüntülendi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının ilk anları cep telefonuyla görüntülendi
Hakan Bayrakçı canlı yayında patladı Trump'a rehine tepkisi: Yeter, vallahi gına geldi be
Hakan Bayrakçı canlı yayında patladı Trump'a rehine tepkisi: Yeter, vallahi gına geldi be