Mehmet Nuri Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin, "Turizm merkezi olsa da olmasa da bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı'nda değil. Belediye mücavir alanı içindeyse belediyede, dışındaysa il özel idaresindedir. Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez" dedi.

Bolu'da 3 gün önce Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm, Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenazelerin defnedilmesinin ardından konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunacağını belirtmişti.

Bakan Ersoy, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorutlarını yanıtlıyor.

"İNSANLAR CENAZELERİNİ ALDIKTAN SONRA KONUŞMAK İSTEDİM"

Bu elim faciada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum.

Olayın hemen ardından kriz masasında durumu detaylıca değerlendirdik. O gün bir basın toplantısı öncesinde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan basına açıklamalarda bulundu. Bu nedenle ben de süreçle ilgili bir bilgilendirme yapma gereği duydum.

Ne yazık ki 78 canımızı kaybettik. Bir baba olarak, insanların evlatlarını ve yakınlarını kaybetmenin ne demek olduğunu derinden hissediyorum. Bu acı süreçte, henüz cenazeler teslim alınmadan medya kanallarını dolaşıp açıklamalar yapmak istemedim.

Ancak süreçle ilgili bilgi kirliliği oluştuğunu fark edince, bugün yayına çıkarak yaşananları ve soruları yanıtlamaya karar verdim.

"BAKANLIK OLARAK 2 YETKİMİZ VAR"

Öncelikle turizm merkezleriyle ilgili yetki konusunu netleştirmek istiyorum. Peki, turizm merkezi nedir?

Turizm potansiyeline sahip bölgeler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle turizm merkezi ilan edilir. Bu durum, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iki önemli yetki devri anlamına gelir.

Birincisi, ilgili bölgenin imar planlarını yapma yetkisi bakanlığa geçer. İkincisi ise, turizm amaçlı kamu arazilerinin tahsis yetkisi bakanlığın sorumluluğuna alınır.

Özetle, turizm merkezi ilan edilmesiyle bakanlık, imar planlama ve kamu arazisi tahsisi konusunda yetki sahibi olur. En temel kazanımlar bunlardır.

"KARTALKAYA'DA İŞ YERİ AÇMAK İÇİN İTFAİYEDEN RAPOR ALMALISINIZ"

Alan sınırlarından da İl Özel İdare yetkili. 2021 öncesi nasıldı? Belediye belgeli oteller vardı, bir de Bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma hem de turizm işletme belgesi alıyorsunuz. 2021'den itibaren dedik ki biz, "turizm çok büyüyor, sadece belediye belgeli olmasın, bakanlıktan turizm yetkisi alsın" Şimdi belediye belgesi yeterli değil, bakanlık belgesi de alıyor. Güvenilir Turizm belgesinden söz ediliyor. Bizim COVID zamanı geliştirdiğimiz bir sertifikasyondu. Sağlık ve hijyen açısından yapılmış bir sertifikaydı. Yani konunun yangın güvenliği ile bir ilgisi yok.

İş yeri açmak için gerekli belgeleri almak zorundasınız. Kartalkaya'daki il özel idareye başvuruyor. Burada 5. madde itfaiye raporu. İtfaiye müdürlüğünden alacaksınız diyor.

YANGIN YETERLİLİK BELGESİNİ KİM VERİYOR?

Turizm merkezi olsa da olmasa da bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı'nda değil. Belediye mücavir alanı içindeyse belediyede, dışındaysa il özel idaresindedir.

Yangın yeterlilik belgesini itfaiye verir. İlçe Belediyesi'nin yeterliliği yoksa il belediyesi bu belgeyi verir. Bunların uygunluklarına bakılıyor, uygunsa ruhsat veriyor.

Yangın denetleme yetkisi sadece itfaiyelerde var. Bakanlıklarımız ya da resmi kurumlarımız veremez. Bu yeterlilik sadece itfaiyeden alınmalı.

Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez.

BAKANLIK TURİZMLE İLGİLİ KRİTERLERE BAKAR

Bize geldiğinde kontrolör yolluyoruz işletmeye. Biz kontrollerde turizmle ilgili kriterlere bakıyoruz. Biz iş yeri açma raporunu görünce "tamam" diyoruz. Biz işletmenin niteliklerine bakıyoruz. 2022'de süreç bize geçti, 2022'ye kadar 40 yıllık bir süreçte bakanlık 100 tesis kapatmış. 40 yılda 100 küsür tesis kapatıldı, 2022 sonra 4380 tesis kapattırıldı.

"8 KUSURDAN SONRA GERİ ÇEKME GİBİ BİR ŞEY OLAMAZ"

Bolu Belediyesi itfaiyesi raporunda 8 ana kusur çıkmış. Böyle bir eksiklik çıktıktan sonra geri çekme gibi bir şey olamaz. İtfaiyenin, İl Özel İdaresi ve İl Turizm Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi gerekiyor. Bununla ilgili maddeler de var.